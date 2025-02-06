اليوم.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2025

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2025، وذلك بعد استكمال عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة كشوف النتائج.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2025

ومن المقرر أن يعتمد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025، وسيكون بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الحصول على درجاتهم فور اعتماد النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالفيوم

ومن المقرر أن يعتمد المحافظ نسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، ومن ثم سيتاح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

المجموع الكلي للدرجات للصف الثالث الإعدادي هذا العام هو 280 درجة، مقسمة كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

العلوم: 40 درجة.

طريقة حساب النسبة المئوية للطالب: (المجموع الحاصل عليه الطالب ÷ 280) × 100

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالفيوم

ستوفر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم النتيجة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي اضغط هنا، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها بسهولة عن طريق إدخال رقم الجلوس وتحديد الصف الدراسي، لتظهر النتيجة فورًا في غضون ثوانٍ.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالفيوم

شارك في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي نحو 75,804 طالبًا وطالبة، الذين يترقبون إعلان نتائجهم خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن تشمل النتيجة نسبة النجاح، وأعداد الطلاب الناجحين، بالإضافة إلى أعداد الراسبين، ما يتيح صورة واضحة عن أداء الطلاب في الامتحانات.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يبلغ إجمالي درجات الفصل الدراسي الأول 140 درجة، موزعة كما يلي:

- اللغة العربية: 40 درجة

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- العلوم: 20 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

للفصل الدراسي الأول لعام 2025، وسيكون بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الحصول على درجاتهم فور اعتماد النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالفيوم

ومن المقرر أن يعتمد المحافظ نسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، ومن ثم سيتاح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

المجموع الكلي للدرجات للصف الثالث الإعدادي هذا العام هو 280 درجة، مقسمة كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

العلوم: 40 درجة.

طريقة حساب النسبة المئوية للطالب: (المجموع الحاصل عليه الطالب ÷ 280) × 100

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالفيوم

ستوفر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم النتيجة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي اضغط هنا، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها بسهولة عن طريق إدخال رقم الجلوس وتحديد الصف الدراسي، لتظهر النتيجة فورًا في غضون ثوانٍ.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالفيوم

شارك في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي نحو 75,804 طالبًا وطالبة، الذين يترقبون إعلان نتائجهم خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن تشمل النتيجة نسبة النجاح، وأعداد الطلاب الناجحين، بالإضافة إلى أعداد الراسبين، ما يتيح صورة واضحة عن أداء الطلاب في الامتحانات.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يبلغ إجمالي درجات الفصل الدراسي الأول 140 درجة، موزعة كما يلي:

- اللغة العربية: 40 درجة

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- العلوم: 20 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة