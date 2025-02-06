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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الأركان الجزائري يزور الهند لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الفريق أول السعيد
الفريق أول السعيد شنقريحة
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يقوم الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، بزيارة رسمية للهند تستغرق أسبوعا، بداية من اليوم حتى 12 فبراير الجاري لبحث سبل تعميق الروابط القوية والعلاقات التاريخية بين البلدين وتعزيز تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية، أنه من المقرر أن يعقد شنقريحة، اجتماعات مع رئيس الأركان الهندي الجنرال أنيل تشاوهان، ومع وزير الدفاع راجيش كومار سينج " وسيزور العديد من المعاهد والمؤسسات العسكرية الهندية.

وأشارت وزارة الدفاع الهندية، إلى أن زيارة رئيس الأركان الجزائري للهند تمهد السبيل لمواصلة التعاون بين جيشي البلدين بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات التي تهم البلدين.

رئيس الأركان الجزائري تعزيز التعاون بين البلدين الهند