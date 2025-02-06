الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 مصابين جراء عدوان الاحتلال عند حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن عن مجود ثلاثة مصابين نتيجة عدوان قوات الاحتلال عند حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة السيلة الحارثية غربي جنين بالضفة الغربية.

كما اقتحم عدد كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برقين غربي جنين بالضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال مستمرة في اقتحام المنازل وطرد السكان من مخيم الفارعة وتنفذ عمليات اعتقال موسعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من بلدة عتيل شمال طولكرم بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته، وانتشرت دوريات الاحتلال الراجلة في أحياء البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين ومحلا تجاريا، وقامت بتفتيشها وإخضاع سكانها للاستجواب الميداني.