إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط في القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام بلدة حزما بالقدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال مستمرة في اقتحام المنازل وطرد السكان من مخيم الفارعة وتنفذ عمليات اعتقال موسعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من بلدة عتيل شمال طولكرم بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته، وانتشرت دوريات الاحتلال الراجلة في أحياء البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين ومحلا تجاريا، وقامت بتفتيشها وإخضاع سكانها للاستجواب الميداني.