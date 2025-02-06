بالفيديو.. اصطدام بين طائرة يابانية وأخرى أمريكية في مطار سياتل تاكوما

قالت سلطات مطار سياتل تاكوما الدولي الأمريكي إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت تهبط على مدرج المطار اصطدمت على ما يبدو بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة دلتا.

واستجابت السلطات للحادث في حوالي الساعة 10:17(بالتوقيت المحلي)، حسبما قال المطار على منصة "إكس".

وعملت سلطات المطار على إخراج الركاب من الطائرة.

وأوضحت المتحدثة باسم شركة "دلتا" سامانثا مور فاكتو، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن طائرتها من طراز "بوينج 737" كانت تنتظر إزالة الجليد من على هيكلها الخارجي عندما ورد أن طرف جناح طائرة أخرى لامس ذيلها.

وأشارت إلى أنه كان هناك 142 راكبا على متن رحلة دلتا رقم 1921 المتجهة إلى بويرتو فالارتا بالمكسيك، وتم نقلهم إلى طائرة جديدة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو الركاب.

ولم ترد الخطوط الجوية اليابانية على الفور على طلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.

❗️🇯🇵✈️🇺🇲 - On the morning of February 5، 2025، a Japan Airlines Boeing 787-9 Dreamliner، arriving from Tokyo-Narita، collided with the tail of a parked Delta Air Lines Boeing 737-800 at Seattle-Tacoma International Airport (SEA).



The incident occurred around 10:17 AM PST on a… pic.twitter.com/uU3g4Xmqje — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 5، 2025

A collision between a Japanese and an American plane on the runway of #Seattle-Tacoma International Airport in America pic.twitter.com/3GNXQRJMN2 — Mina (@Mina696645851) February 5، 2025