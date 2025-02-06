وزير الخزانة الأمريكي: تحاول دول "بريكس" التخلي عن الدولار

رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن تحاول دول مجموعة "بريكس" التخلي عن الدولار الأمريكي، مؤكدا أن أي عملة احتياطية جديدة لن تظهر في العالم في وقت قريب.

وقال لشبكة "فوكس نيوز" في تعليقه على التراجع المحتمل لدور الدولار في العالم ورغبة مجموعة "بريكس" في الابتعاد عن استخدامه: "هذه الدول الأخرى تستطيع أن تتحدث عن هذا الأمر (التخلي عن الدولار)، ويمكنها أن تحاول انتزاع وضعنا كعملة احتياطية. ولكن لا توجد عملة احتياطية أخرى في الأفق".

وأعرب بيسنت أيضا عن ثقته في عدم وجود بديل للدولار في العالم، وأنه سيحتفظ بمكانته كعملة احتياطية.

هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، تهديده لدول "بريكس" بـ"الانتقام الاقتصادي" منها إذا حاولت التخلي عن الدولار في التجارة العالمية، وأكد أنه سيطالبها بعدم إصدار عملة موحدة.

جدير بالذكر أن ترامب قال نفس المضمون في تصريحات سابقة حول هذه القضية في أثناء حملته الانتخابية وعندما تم انتخابه.

تأسست مجموعة بريكس في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011. وفي الأول من يناير 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات أعضاء فيها.

وفي منتصف يناير الجاري، أعلنت الخارجية البرازيلية أن جمهورية نيجيريا الاتحادية أصبحت الدولة التاسعة التي تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة.