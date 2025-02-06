بالصور.. سيارة تقتحم مطعم في بورسعيد وتصيب اثنين من الزبائن

اقتحمت سيارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مطعم في محافظة بورسعيد وأصابت اثنين من الزبائن.

سيارة تقتحم مطعم في بورسعيد وتصيب اثنين من الزبائن

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: أحمد أسامة أحمد 36 عامًا، مصابًا بكدمات بالجسم، وحسن فهمي حسن 50 عامًا، مصابًا بنزيف في المخ وغيبوبة تامة، إثر اقتحام سيارة ملاكي لمطعم في شارع النصر في بورسعيد وتحطيم واجهته الزجاجية.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، والتحري حول ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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