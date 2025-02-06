ليفركوزن يقلب الطاولة على كولن ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا

في مباراة مثيرة في ربع نهائي كأس ألمانيا، تمكن باير ليفركوزن من انتزاع فوز صعب على نظيره كولن بنتيجة 3-2 بعد التمديد، ليحجز مكانه في نصف النهائي.

بدأت المباراة بقوة من جانب كولن، حيث افتتح داميون داونز التسجيل في الدقيقة 45+10 بعد تمريرة من ديان لوبيتشيتش. ثم عزز كولن تقدمه في الشوط الثاني عن طريق لينتون مينا في الدقيقة 54، بتمريرة من داميون داونز.

لكن ليفركوزن لم يستسلم، حيث قاد باتريك شيك العودة بتسجيل هدفين متتاليين، الأول في الدقيقة 61 بعد تمريرة رائعة من فلوريان فيرتز، والثاني في الدقيقة 90+6 بتمريرة من جيريمي فريمبونج، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الإضافي، أحرز فيكتور بونيفاس هدف الفوز القاتل في الدقيقة 98 بعد تمريرة حاسمة من أليخاندرو جريمالدو، ليقود ليفركوزن إلى الانتصار.

بهذا الفوز، يتأهل ليفركوزن لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد مباراة درامية أكدت عزيمته في المنافسة على اللقب.