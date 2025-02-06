مديرة إعلام "الأونروا": أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تتطلب تحركًا دوليًا سريعًا

أكدت إيناس حمدان، مديرة مكتب الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، أن الوكالة تواصل تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، رغم التحديات المتصاعدة، مشددة على ضرورة استمرار الدعم الدولي لضمان استمرارية المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين، حيث أعربت حمدان عن تقديرها للدور الذي تلعبه النقابة في إبراز قضايا اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن "الأونروا" تمثل شريان حياة لملايين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملها.

وأشارت إلى أن خدمات الوكالة تشمل التعليم لأكثر من 300 ألف طالب فلسطيني، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الأساسية من خلال شبكة واسعة من العيادات، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتطلب استجابة عاجلة ودعمًا متواصلًا.

وشددت على أن "الأونروا" تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الاجتماعية داخل المخيمات الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان استمرار الدعم، بما يسهم في تخفيف معاناة اللاجئين وتحسين ظروفهم المعيشية.