الرئيس البرازيلي يرفض اقتراح ترامب بالاستيلاء على قطاع غزة

رفض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على قطاع غزة، ووصف طموحاته التوسعية وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين بأنها "تبجح".

وقال الرئيس البرازيلي في تصريحات صحفية: "لا يمكن لأي دولة، مهما كانت أهميتها، أن تحارب العالم أجمع طوال الوقت".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز" الأمريكية.

واقترح ترامب، أول أمس الثلاثاء، استيلاء الولايات المتحدة على غزة لإنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، مما أثار انتقادات من القوى الدولية.

وقال لولا، مدافعا عن حل الدولتين ومكررا إدانات سابقة للعمل العسكري الإسرائيلي في غزة باعتباره "إبادة جماعية": "لا معنى لهذا.. أين يعيش الفلسطينيون هذا شيء غير مفهوم لأي إنسان"، مضيفا أن الفلسطينيين هم الذين يحتاجون إلى رعاية غزة.

وتابع: وفي الوقت نفسه، هدد ترامب كندا والمكسيك بفرض عقوبات اقتصادية، وفرض تعريفات جمركية على الصين، وهدد شركاء تجاريين آخرين بفرض تعريفات جمركية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة البريكس للأسواق الناشئة الرئيسية.

وقال لولا: "الولايات المتحدة تحتاج إلى العالم أيضا، وينبغي لها أن تعيش في وئام مع البرازيل والمكسيك والصين.. لا أحد يستطيع أن يعيش على التفاخر طوال الوقت، وإطلاق التهديدات طوال الوقت".

وحذر ترامب دول مجموعة "بريكس"، الأسبوع الماضي، وهي الكتلة التي أسستها البرازيل مع روسيا والهند والصين، من استبدال الدولار الأمريكي كعملة احتياطية، مكررا تهديده بفرض تعريفات جمركية.