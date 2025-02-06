البيت الأبيض: ترامب "لم يلتزم" بإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يلتزم" بإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة، بعد أن قال أمس إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على أراضي القطاع. وأكدت ليفيت - في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض - أن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف إعادة الإعمار في القطاع، معيدة صياغة تعليقات ترامب السابقة التي اقترحت جهدا واسع النطاق لبناء دولة.

حسب وصف مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وقالت ليفيت: "لقد تم توضيح ذلك للرئيس أن الولايات المتحدة بحاجة إلى المشاركة في جهود إعادة البناء هذه; لضمان الاستقرار في المنطقة لجميع الناس.

وهذا لا يعني وجود قوات على الأرض في غزة. هذا لا يعني أن دافعي الضرائب الأمريكيين سيمولون هذا الجهد.. هذه فكرة خارجة عن المألوف. هذا هو الرئيس ترامب.. هدفه هو السلام الدائم في الشرق الأوسط لجميع شعوب المنطقة".

وعندما سئلت لماذا لم يستبعد الرئيس فكرة إرسال قوات أمريكية، قالت ليفيت إن ترامب "جيد جدا عندما يعقد الصفقات ويتفاوض، ولا يستبعد أي شيء، لأنه يريد الحفاظ على هذا النفوذ في المفاوضات".