روبيو: موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية انتهكوا تمويل برامج المساعدات الخارجية

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن بعض موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية انتهكوا الحظر الذي فرضته الخارجية على تعليق تمويل معظم برامج المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما.

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس غواتيمالا برناردو أريافالو: "حتى بعد صدور الأوامر بتعليق المساعدات الخارجية، استمر بعض أفراد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بمحاولة تنفيذ المدفوعات في انتهاك واضح لهذه التوجيهات".

وأشار روبيو إلى أن موظفي الوكالة "لم يُظهروا المستوى المطلوب من التعاون مع القيادة الجديدة لوزارة الخارجية"، لافتا إلى أن وزارته "اضطرت إلى الرد على ذلك لأن ما حدث في جوهره، كان عدم امتثال للأوامر الصادرة".

وأضاف روبيو: "هذه ليست مؤسسة خيرية ولا أموالا خاصة، هذه أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أعلنت الأربعاء أنها ستضع معظم موظفيها حول العالم في إجازة إدارية اعتبارا من الساعة 11:59 مساء الجمعة بالتوقيت الشرقي، مما يعني تعليقا مؤقتا لأغلب البرامج التي تديرها الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن قيادة برامج المساعدات الخارجية الأمريكية.

ووفقا للإعلان والبريد الإلكتروني المرسل إلى الموظفين، فإن الغالبية العظمى من العاملين الإشرافيين سيعودون إلى الولايات المتحدة خلال أيام.