الاونروا: تقويض عمل الوكالة سيعرض حياة الملايين للخطر

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، أن تقويض عمل الوكالة سيعرض حياة الملايين للخطر. وأضافت، أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية والحاجة الإنسانية هناك ملحة، كما أن الحضور في مدارسنا هذا الأسبوع تجاوز 85% وأكد على أن عمليات الوكالة في قطاع غزة مستمرة.

وأشارت وكالة ‌‏الأونروا إلى أن تشريع الكنيست الإسرائيلي بمنع نشاطها يتناقض مع القانون الدولي ويمثل تحديا كبيرا لنا.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أهمية حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) وتجنب أي أشكال التطهير العرقي.

كما أكد جوتيريش في كلمة لدى افتتاح الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الذي عقد أمس الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ضرورة الامتثال للقانون الدولي وتجنب أي أشكال للتطهير العرقي، محذرا مما وصفه "بالتجريد المخيف والممنهج من الإنسانية وشيطنة شعب بأكمله".

ورحب باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، معربا عن شكره للوسطاء - مصر وقطر والولايات المتحدة - على الجهود المتواصلة لضمان تنفيذ الاتفاق، مشددا على ضرورة مواصلة الضغط من أجل وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع الرهائن دون تأخير، مؤكدا أنه "لا يمكننا العودة إلى مزيد من الموت والدمار".