إدارة إطفاء واشنطن: التعرف على هوية جميع ضحايا حادث المروحية الـ 67

الخميس 06/فبراير/2025 - 12:55 ص

أعلنت إدارة إطفاء واشنطن أنه تم التعرف على هويات جميع ضحايا حادث تصادم طائرة ركاب مع مروحية عسكرية الأسبوع الماضي بالقرب من واشنطن، والذين بلغ عددهم 67 شخصًا. ويمثل هذا الحادث أسوأ مأساة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن فرق الإنقاذ عثرت على جثث جميع الضحايا، الذين لقوا حتفهم في هذه الكارثة. وواصلت فرق الإنقاذ عملها في الأيام الماضية للبحث في المياه الجليدية لنهر بوتوماك لاستعادة الجثث، بعد أن أسفرت المأساة عن مقتل جميع الركاب في الطائرتين.

وفي بيان مشترك، أعلنت الجهات المعنية في عمليات البحث عن "التعرف المؤكد على هويات الضحايا البالغ عددهم 67"، مع استثناء ضحية واحدة. وأضاف المصدر أن فرق الإنقاذ تركز الآن على انتشال الحطام المتبقي في نهر بوتوماك.

وبعد مرور خمسة أيام على الكارثة، تم استعادة أولى مكونات الطائرة يوم الاثنين. ويسعى محققو وكالة سلامة النقل الأمريكية المستقلة إلى إصدار تقرير أولي خلال 30 يومًا، مع إمكانية أن يستغرق التحقيق الكامل في الحادث عامًا.