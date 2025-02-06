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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

رياض منصور
رياض منصور
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قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف منصور "علينا إعادة إعمار قطاع غزة فهو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يطرد الفلسطينيين من أرضهم بما في ذلك غزة.

وعبّر عن امتنانه لكل من عملوا من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه يأمل أن يكون دائما وشاملا لكل فلسطين.

وأشار إلى أنه يجب الدفاع عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ لأنها قصة نجاح متعددة الأطراف قدمت خدماتها لملايين الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة.

مندوب فلسطين الامم المتحده دولة فلسطينية مستقلة