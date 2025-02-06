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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بريوتشين يفاجئ نيس ويقصيه من كأس فرنسا بفوز مثير

هزيمة نيس
هزيمة نيس
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في مفاجأة مدوية بدور الـ16 من كأس فرنسا، نجح نادي بريوتشين بالدرجة الرابعة فى الدوري الفرنسي في إقصاء نظيره نيس والذي يلعب له المحترف المصري محمد عبد المنعم بعد فوزه بنتيجة 2/1، ليحجز مكانه في ربع نهائي كأس فرنسا.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أي أحداث مؤثرة، إلا أن نيس افتتح التسجيل في الدقيقة 54 عن طريق توم لوشيت بعد تمريرة حاسمة من سفيان ديوب لكن بريوتشين قلب الطاولة في الشوط الثاني.

تمكن هوجو بودين من تعديل النتيجة لصالح بريوتشين في الدقيقة 88 بتمريرة مميزة من بوباكار ديخابي. وفي الدقيقة 90+7، عاد هوجو بودين ليحرز هدف الفوز القاتل، وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

بهذا الفوز، يواصل بريوتشين مشواره في البطولة، بينما يغادر نيس البطولة بعد أداء غير متوقع.

كأس فرنسا نادي بريوتشين الدرجة الرابعة محمد عبد المنعم ربع نهائي كأس فرنسا دور الـ16