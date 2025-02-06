اليوم.. إيطاليا تُسلم شاحنات لبرنامج الأغذية لصالح غزة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، ضرورة دعم تعزيز وقف إطلاق النار بقطاع غزة بكل الطرق الممكنة، والعمل مع جميع الأطراف الإقليمية على استئناف العملية السياسية نحو حل الدولتين، الذي وصفه بالضروري لتعزيز السلام في المنطقة بأكملها.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية - في بيان الأربعاء، أن وزير الخارجية أنطونيو تاياني سيتوجه اليوم الخميس إلى "أشدود"؛ للمشاركة بحفل استقبال شحنة مساعدات تبرعت بها إيطاليا لبرنامج الغذاء العالمي ضمن مبادرة "الغذاء لغزة"، وذلك برفقة وزيرة الجامعات والأبحاث آنا ماريا برنيني.

وأشار إلى أن المساعدات تتضمن 15 شاحنة مخصصة لبرنامج الأغذية العالمي، و14.5 طن أخرى من الضروريات الأساسية.

وأضاف أنه سيشارك بحفل الاستقبال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، دور بلاده في الاستجابة الإنسانية للأزمة المستمرة في غزة، مشيرا إلى أن إيطاليا خصصت منذ 7 أكتوبر مبلغ 104 ملايين يورو للأنشطة الإنسانية والإغاثة الفورية للاستجابة للأزمة وتنمية الضفة الغربية.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الإيطالي مع نظيره الإسرائيلي لبحث الوضع التنفيذي لوقف إطلاق النار وآفاق تعزيز استئناف عملية السلام وإعادة إعمار القطاع.