رئيس ألمانيا يُغادر عمان في اختتام زيارة عمل للأردن

غادر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، العاصمة الأردنية (عمان)، الأربعاء، بعد اختتام زيارة عمل للمملكة.

وكان في وداع الرئيس الألماني لدى مغادرته مطار ماركا وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، والسفير الأردني في ألمانيا فايز خوري، والسفير الألماني لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه.

وكان العاهل الأردني قد أكد، أن هناك فرصا كثيرة يمكن أن تنشأ بين البلدين، بما يسهم في تحقيق مستقبل واعد بينهما، ويحقق السلام والتضامن والازدهار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مباحثات العاهل الأردني اليوم الأربعاء، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تناولت العلاقات الثنائية، ومستجدات المنطقة.

وركزت المباحثات الثنائية - التي تبعتها موسعة في قصر امبلحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني - على فرص تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين.