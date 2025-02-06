ميلان يسحق روما ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا

سحق فريق ميلان ضيفه روما بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

تفوق ميلان على روما في أغلب دقائق المباراة، وكلل مجهوده بالتقدم في الشوط الأول بهدفين دون رد، سجلهما الإنجليزي تامي أبراهام في الدقيقتين 16 و42.

ميلان يتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا على حساب روما

وفي الشوط الثاني، قلص أرتم دوبياك الفارق لفريق روما بهدف في الدقيقة 54، قبل أن يطلق البرتغالي جواو فيليكس الوافد الجديد رصاصة الرحمة بالهدف الثالث للروسونيري في الدقيقة 71.

كان ميلان تأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، بعدما اكتسح ساسولو بسداسية مقابل هدف، بينما سحق روما نظيره سامبدوريا برباعية مقابل هدف في دور الـ16.

وبذلك، بلغ ميلان دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا على حساب روما، ليرافق بولونيا الذي أقصى أتالانتا من المسابقة.