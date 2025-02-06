وعكة صحية مفاجئة "للونش" تبعده عن مباراة الإسماعيلي

تعرض محمود حمدي "الونش"، مدافع نادي الزمالك، لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أظهرت الفحوصات إصابته بجرثومة المعدة.

ونتيجة لهذه الحالة، اضطر اللاعب للغياب عن تدريبات الفريق استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخضع الونش لفحص طبي إضافي خلال الأيام المقبلة لتقييم حالته الصحية ومدى جاهزيته للمشاركة في المواجهات القادمة.

و يذكر أن غياب الونش يشكل تحدي كبير للجهاز الفني، نظرًا لأهميته في خط الدفاع

يشار إلى أن الزمالك يلتقي الإسماعيلي فى الدوري المصري ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.