نيوكاسل يكرر فوزه على أرسنال ويطيح به خارج كأس كاراباو

كرر فريق نيوكاسل يونايتد انتصاره على نظيره أرسنال في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

فاز نيوكاسل على أرسنال بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس كاراباو.

كان أرسنال خسر مباراة ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو من نيوكاسل بثنائية دون رد، في مباراة أقيمت على ملعبه (الإمارات)، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-0.

أرسنال يخسر من نيوكاسل ذهابًا وإيابًا

قص جاكوب ميرفي شريط أهداف مباراة الإياب بهدف في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، ضاعف أنتوني جوردون النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 52.

كان أرسنال تأهل إلى نصف نهائي كأس كاراباو، بعدما تفوق على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، فيما تغلب نيوكاسل على برينتفورد بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.

بتلك النتيجة، تأهل نيوكاسل إلى نهائي كأس كاراباو، بعدما أقصى أرسنال لينتظر الفائز من نصف النهائي الثاني بين ليفربول وتوتنهام.