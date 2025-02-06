ريال مدريد بالاحتياط يتخطى ليجانيس بصعوبة ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

فاز فريق ريال مدريد على نظيره ليجانيس بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على الملعب البلدي دي بوتارك، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

بدأ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، المباراة بتشكيل أغلبه من اللاعبين الاحتياطيين، حيث دفع بالرباعي: أردا جولر، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.

وجلس البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد بدلاء الملكي، في ظل غياب الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينجهام للإصابة.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا على ليجانيس بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح التسجيل، المخضرم لوكا مودريتش قائد الملكي في الدقيقة 18.

وأضاف البرازيلي إندريك فيليبي الهدف الثاني في الدقيقة 25، قبل أن يقلص خوان كروس الفارق لصالح ليجانيس بهدف في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

ريال مدريد بالشباب يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

وعاد خوان كارلوس مجددًا، ليسجل هدف التعادل لفريق ليجانيس في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 59.

وفي الوقت القاتل، خطف ريال مدريد بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بهدف ثالث في الدقيقة 90+3، أحرزه الشاب جونزالو جارسيا.

بذلك، تأهل ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب ليجانيس، ليلحق بجاره أتلتيكو مدريد الذي اكتسح خيتافي بخماسية نظيفة في ربع النهائي.