مصرع طفلتين شقيقتين غرقا إثر إنقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة

لقيت طفلتين شقيقتين مصرعهن غرقا بينما تم إنقاذ الأم وشقيقتيهما الصغرى وعدد آخر من الركاب، جراء انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بمياه ترعة بشمال التحرير بالبحيرة، تم نقل الجثتين لمستشفى أبو المطامير المركزي.



تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير بإنقلاب ربع نصف نقل بمياه ترعة بقرية ٤ بشمال التحرير دائرة مركز أبو المطامير ووجود متوفيين، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بغرب النوبارية وتبين من المعاينة إنقلاب سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية مخصصة لنقل الركاب بين قرى شمال التحرير.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية من انتشال جثتى حنين اشرف حسن، 12 سنة وشقيقتها صابرين أشرف حسن، 8 سنوات، كما تم إنقاذ الأم وطفلتها الأخرى من موت محقق.

وتمكنت القوات من استخراج السيارة وقائدها وعدد آخر من الركاب من المياه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب لجنة فنية من المرور لبيان صلاحية السيارة وأسباب الحادث.