محافظ شمال سيناء يستقبل الدفعة الرابعة من الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، مساء اليوم الأربعاء، الدفعة الرابعة من الجرحي الفلسطينيين خلال وصولهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

ورحب المحافظ بالجرحى الفلسطينيين على أرض المحافظة، وقام بتوزيع الهدايا على الأطفال ومداعبتهم والحديث معهم ومع مرافقيهم.

ووجه المحافظ بتوفير كافة الخدمات الطبيه للفلسطينيين الذين سيتلقون العلاج في المستشفى وتقديم الخدمات المتنوعة للمرافقين، مشددا علي الإستعداد التام للفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين به.

كما استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء اليوم الأربعاء ، سفينه مساعدات إماراتية لصالح قطاع غزة ، أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري، في حضور الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة في حكومة الإمارات ، وراشد مبارك المنصوري ، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد المحافظ علي أن السفينة محملة بكمية من المواد الإنسانية والغذائية الإيوائية والمستلزمات الطبية، مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة في إرسال المساعدات إلي قطاع غزة، مؤكداً علي عمق العلاقات المصرية الإماراتية.

وعقب استقبال السفينة قام المحافظ ووزيرة دولة في حكومة الإمارات و الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتفقد المستشفى العائم الاماراتي ، حيث حرص المحافظ علي تقديم الهدايا للأطفال الفلسطينيين ، والتوقيع في دفتر الزيارات.