الداخلية توضح حقيقة ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية ضبط شخص دون وجه حق

نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بإحدى المنابر الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية يتضمن إدعاء أحد العناصر الإجرامية ( سبق اتهامه فى عدد 23 قضية جنائية ) بقيام أحد رجال الشرطة بالإسكندرية بضبط شقيقه دون وجه حق .

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال شهر نوفمبر العام الماضى ، وتم نشر بيان بحقيقة الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فى حينه والتى تتمثل فى ضبط شقيق المذكور لمحاولته التعدى على إحدى الفتيات تحت تهديد السلاح وتم ضبط القائم على النشر لادعائه الكاذب وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله .. وأن دأب جماعة الإخوان الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة" والزعم بكونها "حديثة" وتبنيها إدعاءات عناصر إجرامية يأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة ويؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وهو ما يعيه الشعب المصرى .