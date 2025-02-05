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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق بمصنع سلك مواعين بالقليوبية

حريق بمصنع
حريق بمصنع
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نشب حريق هائل بمصنع سلك مواعين بمنطقة عزبة عريوط التابعة لقرية أبو سنة دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

ودفعت الحماية المدنية بالقليوبية، بسيارات الإطفاء لموقع الحريق لسرعة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع سلك مواعين بمنطقة عزبة عريوط التابعة لقرية أبو سنة دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، لبدء أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل بمصنع سلك مواعين فى عزبة عريوط، ملك كلا من "حماده ومحمود مسعد التركاوى"، ولا توجد إصابات حتى الآن.

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