مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نطالب باستمرار دعم أونروا وإنهاء الاحتلال

الأربعاء 05/فبراير/2025 - 11:17 م

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: إن على وكالة أونروا الاستمرار في تقديم خدماتها للفلسطينيين، مشددًا على ضرورة الدفاع عن عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الفلسطينيين يطالبون بدعم حقهم في إنهاء الاحتلال، وأن الحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المندوب الفلسطيني، خلال اجتماع بالأمم المتحدة حول "الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني"، وعرضته "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده ترفض أي شكل من أشكال التطهير العرقي أو طرد الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مُعربًا عن امتنانها لمصر والأردن على رفضهما القاطع لتهجير أهالي غزة، مؤكدًا أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين وأهلها لن يغادروها.

كما طالب المندوب بإقرار السلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى إنهاء المأساة التي يعاني منها قطاع غزة.