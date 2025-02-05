سفارة باكستان بالقاهرة تحتفي بيوم التضامن مع كشمير

نظمت سفارة باكستان بالقاهرة ندوة بعنوان تحية لنضال الكشميريين العادل من أجل تقرير المصير بمناسبة يوم التضامن مع كشمير اليوم.

وخلال الندوة تمت قراءة رسائل التضامن من الرئيس ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني وتم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على محنة شعب جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني ووحشية قوات الأمن الهندية وتعهدات المجتمع الدولي بإعمال حق الكشميريين الأصيل في تقرير المصير و تم الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء جامو و كشمير المحتلة وغزة أيضاً.

أعرب المشاركون في كلماتهم المؤثرة عن تضامنهم مع الأبرياء في فى جامو و كشمير المحتلة الذين تعرضوا لاضطهاد الدولة الهندية لعقود من الزمن وذكروا أن جامو وكشمير منطقة متنازع عليها ويجب تحديد مصير الكشميريين من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفقًا لرغبات وتطلعات الشعب الكشميري.

وأشار المتحدثون بقلق بالغ إلى الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019، والتي ألغت الوضع الخاص للأراضي المحتلة وانتقدوا تصرفات الهند التى تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لـجامو و كشمير المحتلة ومحاولات تحويل الكشميريين إلى أقلية في أراضيهم.

وحث المشاركون المجتمع الدولي على التدخل الفوري ومطالبة الهند بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإجراء استفتاء محايد تحت رعاية الأمم المتحدة لتمكين الكشميريين من تقرير مصيرهم.

وقال القائم بالأعمال د. رضا شاهد في كلمته فى هذه المناسبة أن السلام الدائم في جنوب آسيا لا يمكن تحقيقه دون التوصل إلى حل سلمي لنزاع جامو وكشمير، وكرر دعم باكستان الأخلاقي والدبلوماسي والسياسي الثابت لشعب جامو و كشمير المحتلة لقضيتهم المشروعة في تقرير المصير.

حضر الحفل عدد كبير من الأكاديميين والمثقفين والصحفيين المصريين ونشطاء المجتمع المدني والطلاب وأبناء الجالية الباكستانية في مصر.

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