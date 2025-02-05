أسماء الفائزين بجوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني في دورتها السادسة 202.. صور

افتتح معالى الفنان فاروق حسني رئيس مجلس الأمناء والمهندس نجيب ساويرس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون ، وأعضاء مجلس الأمناء والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيليية المعرض الجماعي للشباب ثم أعقبه حفل توزيع جوائز الفنون في دورتها السادسة لعام 2025 ، التي تقام بمركز الجزيرة للفنون، وبحضور أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وأعضاء لجان تحكيم الجوائز وعدد كبير من الفنانين والنقاد والشخصيات البارزة وقيادات وزارة الثقافة.

ومن أبرز الحضور الدكتور زاهي حواس ، والمفكر الكبير مصطفى الفقي ، والدكتور سامح فريد وزير الصحة السابق ، والكاتب الكبير محمد سلماوي ، والدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف المصري الكبير ، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري ، والمهندس حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية ، والمخرج وليد عوني .

وتوجه الفنان فاروق حسني رئيس مجلس الأمناء أثناء كلمته دور وزارة الثقافة فى رعاية أنشطة المؤسسة الذى منحها ثقلاً فى الوسط الإبداعي ، كما وجه الشكر لكل وسائل الأعلام المقروءة والمرئية في دعمها الدائم للمؤسسة والاهتمام بكافة الأنشطة التي تقدمها للشباب المبدع والمتميز واكتشافهم وتقديمهم للمجتمع وكذلك قدم الشكر لمجلس الأمناء على كل ما بذلوه من وضع الخطط والاستراتيجيات مما ساعد في نجاح المؤسسة في جميع الخطوات المنوطة بها ، كما وجه الفنان فاروق حسني الشكر للسادة أعضاء لجان التحكيم .

وأعرب المهندس نجيب ساويرس نائب رئيس مجلس الأمناء أثناء كلمته عن سعادته بحضور حفل إعلان جوائز مؤسسة فاروق حسني للفنون التشكيلية في دورتها السادسة، مشيدًا بالأعمال الفنية المتميزة المعروضة هذا العام.

وصاحب إفتتاح المعرض حفل موسيقى كلاسيكي ، وبدأ حفل توزيع الجوائز الذى قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي وعرض فيلم تسجيلى بعنوان " قصة جائزة " ، وتم توزيع جوائز الفنون والتي تصل جوائزها إلى مليون جنيهاً مصرياً كالآتي :

جائزة الاستحقاق الكبرى فاز بها الفنان الكبير محمد مندور.

وأكد الكاتب محمد سلماوي أمين عام الجائزة في كلمته بأن محمد مندور شخصية فنية متميزة والذى امتد بفن الخزف المصرى الأصيل من روائع مصر القديمة والقبطية والإسلامية إلى جماليات الخزف المعاصر فى أبهى صوره، فأعمال مندور الخزفية هى التجسيد الحى لهذا التزاوج النادر بين الأصالة التراثية والحداثة العصرية.

جائزة النقد الفني التشكيلي



فازت بالمركز الأول ريهام محمود إبراهيم الوكيل وحصولها على درع التكريم ، والمركز الثاني فيفيان أمين عبده بطرس ، والمركز الثالث فاطمة حسن محمد إبراهيم.

جائزة العمارة



فاز بالمركز الأول مشاركة جماعية لكلاً من أحمد عبدالقادر عبدالسميع عواد ، مروة حسن محمد فاروق وحصولهم على درع التكريم ، والمركز الثاني مشاركة فردية حنين وليد سعيد على ياقوت ، والمركز الثالث مشاركة فردية سلمى سمير عبدالله أحمد مرسي ، كما فاز بشهادة شكر وتقدير بمشاركة جماعية لكلاً من رناد بهاء عفيفي عفيفي محمد ، هايدي محمد عبدالحكيم السيد، حبيبة تحسين صلاح الدين حسن ، حبيبة محمد سيد إبراهيم كما فاز أيضاً بشهادة شكر وتقدير بمشاركة جماعية لكلاً من تيمور مصطفى حلمي سنبل ، آية إبراهيم خليل محمد

جائزة التصوير الفوتوغرافي

فازت بالمركز الأول ودرع التكريم ماريا ملاك بشارة جرجس ، وفازت بالمركز الثاني رحمه إبراهيم محمد محمد السيد ، وفاز بالمركز الثالث زياد سمير رشدي أحمد ، كما فاز بشهادة شكر وتقدير يوسف سامي محمد الصاغ .

جائزة النحت

فاز بالمركز الأول ودرع التكريم أحمد محمد أحمد عبدالله ، وفازت بالمركز الثاني آلاء سامي يحيى أحمد فرج ، وفازت بالمركز الثالث سمر مجدي عبد السميع البصال ، كما فازت بشهادة شكر وتقدير فاطمة محمد خالد ثابت .

جائزة التصوير فاز بالمركز الأول ودرع التكريم مينا نصيف فهمي يعقوب ، وفاز بالمركز الثاني يحيى حنفي محمود محمد ، وفاز بالمركز الثالث عبدالرحمن أحمد محمود علي.

ثم توجه الفنان فاروق حسني باسم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بالتهنئة لجميع الفائزين والمشتركين في المعرض الجماعي لجوائز الفنون الدورة السادسة لعام 2025 متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

ومن الجدير بالذكر أن المعرض يستمر حتى 20 فبراير 2025 .

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