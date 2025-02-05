تيسير مطر: سندعو لمؤتمر يضم كافة الأحزاب المصرية لإعلان رفض تهجير الفلسطينيين

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إنه سوف يتم الدعوة لعقد مؤتمر يضم كافة الأحزاب المصرية، لإعلان موقفنا الثابت من رفض تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا حتمية تكاتف القوى الشعبية خلف قرارات الدولة المصرية والقيادة السياسية، ولاسيما في ظل أن ما يحدث على الساحة لم يسبق رؤيته من قبل.

و أوضح النائب تيسير مطر، إنه وفي ظل ما نراه من متغيرات وضغوط تتعرض لها الدولة المصرية، على وقع التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، فإنه لا مجال للرفاهية وبات الأهم الآن الحفاظ على الأمن القومي المصري ثم الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية بالقول: ما يهمني هو مصر ودولة مصر أيًا كانت الأمور من المجتمع الدولي والأوروبي، ونحن في سباق مع الزمن، وبخاصة أننا أمام موقف لم نره من قبل منذ أحداث الـ٧ من أكتوبر، حيث أننا نرى تصرفات غير طبيعية.

واختتم النائب تيسير مطر حديثه قائلًا: جميعنا على علم تام بأن أرض غزة ملك للفلسطينين ولابد من مساعدة الشعب الفلسطيني على اعادة إعمار الأراضي الفلسطينية.