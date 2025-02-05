ads
الخميس 06 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يوافق على اعتذار محلل الأداء بالاستمرار مع النادي

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على قبول اعتذار محمد علاء محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم استمراره ضمن الجهاز المعاون للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض، بناء على رغبة محلل الأداء.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لمحمد علاء على ما قدمه خلال الفترة الماضية، أثناء فترة عمله بالجهاز الفني للفريق الأول بالقلعة البيضاء.

وحرص محمد علاء على توديع الجهاز الفني واللاعبين على هامش مران اليوم الأربعاء، بعد اعتذاره رسمياً عن عدم استكمال مهمته مع الفريق خلال الموسم الجاري.

الزمالك محمد علاء محلل الأداء جروس محلل أداء الزمالك