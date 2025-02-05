وسط حشود من الجماهير.. انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كثيف، انطلقت مساء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمخرجة هالة جلال رئيسة المهرجان، إلى جانب نخبة من صناع السينما والنقاد والفنانين من مختلف دول العالم.

أكدت هالة جلال أن هذه الدورة تمثل انطلاقة جديدة للمهرجان، حيث يسعى إلى دعم صناعة السينما التسجيلية والقصيرة، وتعزيز التواصل بين السينما المصرية ونظيراتها الإقليمية والعالمية. وأوضحت أن استضافة أفلام ومبدعين من مختلف أنحاء العالم يهدف إلى خلق مساحة لتبادل الخبرات وإثراء المشهد السينمائي.

وأشارت رئيسة المهرجان إلى أن الحدث لا يقتصر على العروض السينمائية، بل يسعى إلى دمج الجمهور المحلي في التجربة السينمائية، من خلال إقامة عروض في أماكن متنوعة، وتنظيم فعاليات تفاعلية تهدف إلى نشر الثقافة السينمائية وتعزيز الوعي بأهمية الأفلام التسجيلية والقصيرة.

كما أوضحت أن عملية اختيار الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية خضعت لمعايير دقيقة، تركز على الابتكار والتنوع في الأساليب السردية، مشيرةً إلى أن هذه الدورة شهدت تنافسًا كبيرًا بين آلاف الأفلام من مختلف دول العالم.

وأكدت هالة جلال أن المهرجان يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المواهب الشابة، من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة في الإخراج والتصوير والمونتاج وكتابة السيناريو، تحت إشراف خبراء محليين ودوليين، بهدف تمكين الشباب من أدوات وتقنيات صناعة الأفلام، وتأهيلهم لصناعة أعمال متميزة في المستقبل.



كما يضم المهرجان “ملتقى الإسماعيلية”، الذي يمثل منصة لدعم مشروعات الأفلام الجديدة، حيث يتم تقديم جوائز لدعم الأعمال الواعدة، مما يتيح لصناعها تحويل رؤاهم الإبداعية إلى أفلام مكتملة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، أن المهرجان أصبح حدثًا ثقافيًا عالميًا يعكس أهمية الأفلام التسجيلية والقصيرة كوسيلة للتعبير عن القضايا المجتمعية والإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الأفلام لا تقتصر على توثيق الأحداث، بل تسهم في نشر الوعي وتعزيز التفكير النقدي.

كما شدد على أن المهرجان يشكل فرصة ذهبية للتبادل الثقافي، حيث يتيح للجمهور المصري الاطلاع على تجارب سينمائية من مختلف دول العالم، مما يعزز التفاهم بين الثقافات.

شهد حفل الافتتاح عرض فيلم “ثريا”، الذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الحضور. ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المهرجان حتى 11 فبراير، حيث سيتم تقديم مجموعة من العروض السينمائية المتميزة، إلى جانب ندوات ولقاءات مع صناع الأفلام، مما يجعل من المهرجان تجربة سينمائية متكاملة لعشاق الفن السابع.

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