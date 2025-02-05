علي معلول يعلن استمراره مع الأهلي وقيده محليا وإفريقيًا

أعلن النجم التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استمراره مع الفريق وقيده رسميًا في القائمتين المحلية والأفريقية بعد عودته من الإصابة.

معلول وشوبير

وحل علي معلول ضيفا على برنامج حارس الاهلي الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الاهلي واعلن بنفسه خبر قيده محليا وافريقيا .

ومن المقرر أن يواجه فريق النادي الأهلي نظيره نادي بتروجيت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تنطلق مباراة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ونادي بتروجيت يوم غدا الخميس في الساعة السابعة مساءًا في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بثلاثية مقابل هدف في مرمى نادي مودرن سبورت.