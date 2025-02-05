بعد التألق ببطولة كأس العرب.. التايكوندو المصري يحلق في سماء الإمارات

تألق أبطال بعثة منتخب مصر للتايكوندو فى بطولة كأس العرب والتى تقام بالامارات في الفترة من 5 وحتى 7 فبراير الجاري.

ويأتي ذلك بعدما حققوا 7 ميداليات فى اليوم الاول للبطولة بواقع 4 ميداليات ذهبية عن طريق عمر فتحي في وزن 68 كجم وأحمد الراوي فى وزن 87 كجم وعبد الله عصام فى وزن فوق 87 كجم بينما حققت آيه شحاته ذهبية وزن 67 كجم بينما حققت جني خطاب الميدالية الفضية فى منافسات وزن تحت 53 كجم وحقق الثنائي معتز الله عاصم فى وزن 54 كجم وشهد سامي فى منافسات وزن 57 ميداليتين برونزيتين

وعلى صعيد الاندية حقق 6 لاعبين الميدالية الفضية فى البطولة عن طريق محمد أسامة (نادي وادي دجلة) وزن 58 كجم وأحمد ياسر (نادي الشمس) وزن 74 كجم وملك هشام (المركز الدولي للتايكوندو) وزن 73 كجم وجنى جويلي (نادي سموحة) وزن فوق 73 كجم وحبيبة مصطفى (نادي سموحة) وزن 49 كجم وأحمد شريف (نادي هليوبوليس) وزن 74 كجم

بينما حقق الميدالية البرونزية 6 لاعبين ايضا وهم سيف الدين محمد (نادي هليوبوليس) وزن 58 كجم وعلا فلفل (المركز الدولي للتايكوندو) وزن 73 كجم وبسنت فؤاد (المركز الدولي للتايكوندو) وزن 73 كجم ونور السيد (نادي سموحة) وزن فوق 73 كجم وملك محمد (نادي يخت الجيزة) وزن 57 كجم وأحمد شريف (نادي هليوبوليس) وزن 74 كجم