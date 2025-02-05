قوافل طبية في كفر شحاتة وشط جريبة بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، سير العمل بالقوافل الطبية التى أطلقتها لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصرى و محافظة دمياط و مديرية الصحة، وذلك للتأكد من تحقيق أهدافها لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

حيث شهد أمس الثلاثاء إطلاق قافلة متكاملة بالوحدة الصحية بكفر شحاتة بمركز كفر سعد تضمنت تخصصات الباطنة والعظام والجلدية والاطفال والأنف والاذن والحنجرة ، قدمت خدماتها لحوالى ١١٩٦ حالة حيث تم تحويل عدد ٩٣ حالة لاستكمال الفحوصات و إجراء العمليات .

وشهد اليوم الاربعاء ايضاً إطلاق قافلة تخصصات بالوحدة الصحية بشط جريبة قدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان إلى ٨٣٧ حالة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل عدد ٣٤ حالة لإجراء الفحوصات والعمليات .

وسيتم غدًا الخميس إطلاق قافلة رمد متكاملة أخرى بالوحدة الصحية بشط جريبة .

تابع الدكتور أيمن الشهابى العمل بالقافلة المتكاملة التى تضمنت تخصصات العظام والباطنة ، الأطفال ، الجلدية ، وأنف وأذن وحنجرة، حيث يتم تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان ، واطلع محافظ دمياط خلال الزيارة على نتائج قافلة الرمد التى تم اطلاقها أمس بالوحدة الصحية بكفر شحاتة، وشهدت إقبال كبير من المواطنين حيث تم توقيع الكشف على ٦١١ حالة و تحويل عدد ٧٤ حالة لإجراء جراحات وأيضًا إجراء نظارات طبية لعدد ٢٥٦ حالة .

وأشاد المحافظ بجهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء وبنك الشفاء المصرى، بالتعاون مع مديرية الصحة بدمياط لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والطبية للمواطنين، وأعلن عن انتقال تلك القوافل الى محطة جديدة بالوحدة الصحية بشط جريبة خلال اليومين القادمين.