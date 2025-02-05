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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائق توك توك تحرش بفتاة في العمرانية

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة المختصة، بحبس سائق توك توك، المتهم بالتحرش بفتاة تحمل الجنسية  السودانية، بمنطقة العمرانية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من فتاة تدعى "سلمى"، 23 عامًا، طالبة سودانية الجنسية، تتهم فيه "م ع"، 21 عامًا، سائق توك توك، بالتحرش بها أثناء استقلالها المركبة برفقته.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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