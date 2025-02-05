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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كشف ملابسات فيديو محاولة سرقة مستندات قضية بإطلاق النار على محامٍ بالجيزة

الواقعة
الواقعة
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة محاولة سرقة مستندات قضية عبر استهداف محامٍ بإطلاق النار عليه أثناء توجهه إلى محكمة البدرشين، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من محام، يفيد بتعرضه لمحاولة سطو مسلح أثناء قيادته سيارته متجهًا إلى محكمة البدرشين، حيث اعترضت طريقه سيارة ودراجة نارية يستقلها مجهولون، وأطلق أحدهم النار عليه بسلاح خرطوش، وأفاد المحامي بأنه تدارك الموقف بسرعة، ونجح في الهروب بعد الاصطدام بالدراجة النارية التي كانت تحاصره من الخلف.
عقب فحص مقطع الفيديو وإجراء التحريات المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية أحد المتهمين، الذي تبين أنه سقط من الدراجة النارية أثناء محاولة اعتراض المحامي، ما أسفر عن إصابته بكسور نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث تحفظت عليه قوات الأمن.

وبالتحقيق معه، اعترف المتهم بتنفيذ الجريمة بمشاركة آخرين بتحريض من أشخاص تربطهم خلافات بالمحامي، بسبب قضية نزاع على عقارات وأراضٍ تُقدر قيمتها بنحو 4 ملايين جنيه، وذكر المتهم أن هدفهم كان سرقة مستندات القضية لمنع المحامي من تقديمها أمام المحكمة.

استدعت نيابة البدرشين المحامي لسماع أقواله، حيث أكد أنه فوجئ بسيارة تعترض طريقه وشابين يترجلان منها، يحمل أحدهما سلاحًا ناريًا، بينما أغلقت دراجة نارية الطريق من الخلف، مما دفعه للفرار، كما حرزت النيابة مقطع الفيديو الذي وثّق الواقعة.

وألقت مباحث الجيزة القبض على أحد المحرضين الأساسيين، فيما أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار باقي المتهمين، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث.

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