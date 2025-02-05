8 نصائح ذهبية لزيادة مناعة الأسرة خلال الطقس البارد .. تعرف عليها

في فصل الشتاء يتغير الطقس وتنخفض درجات الحرارة مما يتعرض الأطفال وكبار السن لمشاكل صحية عديدة ، تعمل على ضعف الجهاز المناعي، وأفاد التقريرالتالي المنشورعبرموقع webmed، عن النصائح الذهبية المفيدة لزيادة مناعة الأسرة مع تقلبات الطقس البارد ، ومنها:
1. شرب الماء باستمرار
يمكن أن يعمل علي تقوية المناعة وتطهيرالجسم من السموم.
2. تناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن ومنها البروتين والخضراوات الطازجة والفاكهة ، مثل: الخس والجرجير والتفاح والرمان، يمكن أن يعمل علي تقوية المناعة.
3. ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة يمكن أن تعزز مناعة الجسم .
4. الحصول على وقت جيد من النوم
5-تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي
مثل البرتقال والليمون يمكن أن تعزيز المناعة وتقويها.
6- تناول غذاء غني بفيتامين د
الأطعمة الغنية بالفيتامين دي مثل الأسماك والبيض يمكن أن تعمل علي تقوية مناعة الجسم .
7- تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3
مثل السمك والبذور يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.
8. تجنب الأطعمة المعالجة
يمكن أن تحتوي على المواد الكيميائية الضارة التي يمكن أن تؤثر على صحتنا.