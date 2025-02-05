8 نصائح ذهبية لزيادة مناعة الأسرة خلال الطقس البارد .. تعرف عليها

في فصل الشتاء يتغير الطقس وتنخفض درجات الحرارة مما يتعرض الأطفال وكبار السن لمشاكل صحية عديدة ، تعمل على ضعف الجهاز المناعي، وأفاد التقريرالتالي المنشورعبرموقع webmed، عن النصائح الذهبية المفيدة لزيادة مناعة الأسرة مع تقلبات الطقس البارد ، ومنها:

1. شرب الماء باستمرار

يمكن أن يعمل علي تقوية المناعة وتطهيرالجسم من السموم.

2. تناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن ومنها البروتين والخضراوات الطازجة والفاكهة ، مثل: الخس والجرجير والتفاح والرمان، يمكن أن يعمل علي تقوية المناعة.

3. ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة يمكن أن تعزز مناعة الجسم .

4. الحصول على وقت جيد من النوم

5-تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي

مثل البرتقال والليمون يمكن أن تعزيز المناعة وتقويها.

6- تناول غذاء غني بفيتامين د

الأطعمة الغنية بالفيتامين دي مثل الأسماك والبيض يمكن أن تعمل علي تقوية مناعة الجسم .

7- تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

مثل السمك والبذور يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.

8. تجنب الأطعمة المعالجة

يمكن أن تحتوي على المواد الكيميائية الضارة التي يمكن أن تؤثر على صحتنا.