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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

8 نصائح ذهبية لزيادة مناعة الأسرة خلال الطقس البارد .. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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في فصل الشتاء يتغير الطقس وتنخفض درجات الحرارة مما يتعرض الأطفال وكبار السن لمشاكل صحية عديدة ، تعمل على ضعف الجهاز المناعي، وأفاد التقريرالتالي المنشورعبرموقع webmed، عن النصائح الذهبية المفيدة لزيادة مناعة الأسرة مع  تقلبات الطقس البارد ، ومنها:

1. شرب الماء باستمرار
 يمكن أن يعمل علي تقوية المناعة وتطهيرالجسم من السموم.

2. تناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن ومنها البروتين والخضراوات الطازجة والفاكهة ، مثل: الخس والجرجير والتفاح والرمان، يمكن أن يعمل علي تقوية المناعة.

3. ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة يمكن أن تعزز مناعة الجسم .

4. الحصول على وقت جيد من النوم
 5-تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي
 مثل البرتقال والليمون يمكن أن تعزيز المناعة وتقويها.

6-  تناول غذاء غني بفيتامين د
الأطعمة الغنية بالفيتامين دي مثل الأسماك والبيض يمكن أن تعمل علي تقوية مناعة الجسم .

7- تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

مثل السمك والبذور يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.

8. تجنب الأطعمة المعالجة

يمكن أن تحتوي على المواد الكيميائية الضارة التي يمكن أن تؤثر على صحتنا.

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