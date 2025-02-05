الداخلية: فيديو حادث حريق سيارة قديم منذ 2019

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لمقطع فيديو يظهر خلاله إشتعال النيران بسيارة وتصاعد أدخنة كثيفة بإحدى الطرق السريعة والإدعاء بكونها حديثة.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله عام 2019 ويتعلق بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد مشتعلة بنفق الأمير بمدينة الخصوص بالقليوبية.

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.