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الأربعاء 05 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية: فيديو حادث حريق سيارة قديم منذ 2019

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لمقطع فيديو يظهر خلاله إشتعال النيران بسيارة وتصاعد أدخنة كثيفة بإحدى الطرق السريعة والإدعاء بكونها حديثة.
بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله عام 2019 ويتعلق بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد مشتعلة بنفق الأمير بمدينة الخصوص بالقليوبية.
جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

فيديو الولاعات الغازية مقطع الفيديو اشتعال النيران