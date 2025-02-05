نائب محافظ دمياط تبحث خطة التحول الرقمي

تابعت الدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط خطة تنفيذ منظومة التحول الرقمى وميكنة الأعمال بالإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية فى إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، حيث عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعًا مع الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، و الدكتور ضياء الدين فاروق استشارى المحافظة للتحول الرقمى وأحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وياسر الرفاعى مدير عام مركز المعلومات بديوان عام المحافظة وممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وناقشت نائب المحافظ خلال الاجتماع آليات تطبيق المنظومة والبدء بالديوان العام وربط الوحدات المحلية بتلك المنظومة، وبحثت مدى توافر الإمكانيات للتنفيذ و البرامج المقرر ادراجها بالمنظومة وفقاً للاولويات وذلك لبدء ميكنة الأعمال بالادارات فى إطار مراحل محددة .

وأكدت المهندسة شيماء الصديق على حصر الاحتياجات التى تتطلبها المنظومة، وتدريب عدد من الكوادر التى تساهم فى دعم خطط التنفيذ ، موجهة بالاسراع فى تلك الخطوات.. وأشارت نائب المحافظ إلى أن هذه الأعمال تأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية واستراتجيتها نحو خطة التحول الرقمى، لافتة إلى دعم المحافظة الكامل تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي، لإزالة أية معوقات و تطبيق المنظومة، التى ستساهم وبشكل كبير فى تطوير منظومة العمل بديوان عام المحافظة و الوحدات المحلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو حنفى على أهمية إعداد دراسة متكاملة للاحتياجات المطلوبة بخطط العمل، لادراجها بالمنظومة، و أكد أنه سيتم التنفيذ وفقًا لعدد من الخطوات والآليات التى تحقق التطوير الشامل لمنظومة العمل، مشيرًا الى أن هناك تنسيق كبير بين المحافظة والأطراف العاملة بهذا الملف لوضع منهجية للتنفيذ والخروج بنموذج ناجح فى هذا السياق، حيث أشار المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى اهتمام المحافظة البالغ بهذا الملف وذلك لتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.