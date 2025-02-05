وزير العمل عن قانون العمل الجديد: "مفيش استمارة 6 تاني"

قال محمد جبران وزير العمل، إن قانون العمل الجديد سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل، موضحًا: "حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد".

وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتم تحريرها داخل مكتب العمل .. مفيش استمارة 6 تاني".

وتابع وزير العمل: "القانون الجديد سيضمن حقوق عمالة ذوي الهمم والمرأة، بالإضافة إلى عدد ساعات العمل، إذ تختلف ساعات العمل وفقا لطبيعة العمل ما بين العمل في البترول والمناجم والطرق البعيدة والمناطق الحرة، حتى يتم تجميع الراحات كي يعمل العامل أسبوعا ويحصل على إجازة أسبوعا، وسيصدر قرارا خاص بهذا الأمر من وزير العمل، وسيكون عدد ساعات العمل للعامل العادي 8 ساعات، وبذلك نكون قد حققنا توازنا حقيقيا".