وزير العمل: 2025 سيكون عاما فاصلا في انخفاض نسبة البطالة بمصر

قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تعمل على التأثير في معدلات البطالة، موضحًا: "أتمنى أن يكون هذا العام فاصلا في انخفاض نسبتها، ونستهدف أن تكون 5.5%".

وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "العامل المصري مطلوب بشكل كبير جدا في الخارج، وصباحا، اتلقيت بمجموعة من شباب مصر رفعوا روحي المعنوية بشكل كبير جدا، فالإمارات ستحصل على خدمات 50 من خريجي كلية التربية الرياضية وحضرت معهم مقابلات العمل، وهو ما يؤكد مصادقية وزارتنا في الإعلانات التي نطرحها".

وتابع وزير العمل: "في الأسبوع الماضي كنت في المملكة العربية السعودية وأجريت لقاءات مع 35 شركة سعودية تطلب العمالة المصرية بشكل كبير جدا وسط تحديات كبيرة لا بد لنا من العمل على مجابهتها، كما ان أوروبا في حاجة إلى العمالة المصرية وسنوفر لهم مراكز تدريب خاصة من أجل التشغيل".