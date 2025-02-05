الرئاسة: السيسي وماكرون يتباحثان حول جهود وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار

أكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود المصرية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضح بيان الرئاسة أن الاتصال تناول أيضًا جهود مصر لتبادل إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بهدف تخفيف المأساة الإنسانية التي يواجهها السكان.

وخلال المباحثات، شدد الرئيس السيسي على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين.

كما استعرض الرئيس السيسي الجهود المبذولة لتخطيط إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل، وذلك بهدف استعادة الاستقرار للقطاع وجعله قابلاً للحياة.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره للجهود المصرية وللدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكداً دعم فرنسا الكامل للجهود المصرية في هذا الصدد.

كما أكد الرئيسان المصري والفرنسي التزامهما بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعمهما الكامل للرئاسة والحكومة في لبنان.