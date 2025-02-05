مصرع مسن في انفجار أسطونة بوتاجاز بمنزله برأس غارب

لقى شخص مصرعه مساء اليوم الأربعاء فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنزل خلف مدرسة رأس غارب الإعدادية بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وتم استدعاء سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تلقى اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن البحرالأحمر إخطار من شرطة النجدة يفيد لقى شخص مصرعه، فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بالمنزل، والواقع خلف مدرسة راس غارب الاعدادية بمدينة راس غارب شمال البحر الأحمر.

وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية لمكان الحادث وتبين اصابة مسن يدعي سليم ب م 74 عاما البحر الأحمر وذلك بجروح قطعية متفرقة بالجسم وبتر أسفل الكوع الايمن.

حيث وصل المصاب المستشفي في النزع الاخير وتم عمل الإسعافات الأولية في محاولة لإنقاذ حياته ولكن بائت بالفشل، وتوفي وتم ايداع الجثة مشرحة مستشفى راس غارب التخصصى تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات..