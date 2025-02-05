نجوم الفن يتوافدون على حفل ألبوم أحمد سعد الجديد "حبيبنا".. شاهد

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل ألبوم أحمد سعد الجديد “حبيبنا”، والذي أقيم اليوم الأربعاء، في منطقة السادس من أكتوبر، وكان من أبرز الحاضرين بالحفل ساندي ومحمد محمود عبد العزيز وعزيز الشافعي ونادر حمدي وعدد من نجوم الفن والمشاهير.

يتضمن ألبوم “حبيبنا”، 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد، مستفيدا من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية، مقدما تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف.

وتعد أغنية “حبيبنا” التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدى.