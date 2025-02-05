الاحتلال يواصل مداهمة منازل الفلسطينيين في مخيم الفارعة جنوب طوباس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مداهمة منازل الفلسطينيين في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال نفذت على مدار اليوم عمليات مداهمة واسعة للعديد من منازل الفلسطينيين، تخللها تدمير كبير لمحتويات المنازل.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من الشبان خلال مداهمة منازلهم، وواصلت إخراج العديد من العائلات من منازلها في محيط المخيم، واتخذتها ثكنات عسكرية ومراكز لانتشار القناصة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي حصار واقتحام مخيم الفارعة وبلدة طمون، ودفعت تعزيزات إضافية إليهما، مع تحليق متواصل للطائرات المروحية والمسيرة، وسط تردي الأوضاع الإنسانية بسبب الحصار ونفاد المواد الغذائية والأساسية وانقطاع المياه، بالإضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية والشوارع بواسطة الجرافات.