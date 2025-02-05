تحسين بيئة العمل لشركات ‏الطيران في رسالة دكتوراه

الأربعاء 05/فبراير/2025 - 10:19 م

في رسالة دكتوراه حول تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في شركات ‏الطيران، حصل كابتن طيار محمد الصعيدي، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بتقدير امتياز، عن بحث بعنوان "دراسة العلاقات الصناعية في شركات الطيران: دراسة ‏تطبيقية على شركة مصر للطيران".‏

تكونت لجنة المناقشة من الدكتورة رانيا شمعة، و الدكتور سيد الخولي، وكابتن ‏محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.‏

وتحدث الباحث في دراسته عن الأساليب الدولية المتبعة لزيادة رضا ‏العاملين في شركات الطيران، مشيرًا إلى أن تحسين رضا الموظفين يسهم ‏في تحسين عمليات الشركة وزيادة إنتاجية العاملين.‏

و أشادت اللجنة بجودة البحث وعمق المعلومات المقدمة في الدراسة، ‏حيث أكد كابتن محمد عليان على أهمية إجراء أبحاث إضافية لدراسة ‏عينات جديدة بجانب العينات التي تم تناولها في البحث، كما دعا إلى ‏إجراء أبحاث أخرى لدراسة سلوك العملاء، مما يبرز أهمية البحث العلمي ‏في تطوير صناعة الطيران.‏

