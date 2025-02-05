وفد من علماء الأوقاف يزور مركز الأورام بالفيوم ضمن مبادرة "مودة ورحمة"

زار وفد من علماء الأوقاف بالفيوم، ضم الشيخ عمرو سلامة، والشيخ سامح عويس، والشيخ محمد عبد النبي، والواعظة أمال حسني اليوم مركز الأورام بالفيوم

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ورعاية الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

تفقد الوفد -خلال الزيارة- بعض الحالات التي تتلقى العلاج بالمركز ، وشد العلماء من أزرهم، وطمأنوا ذويهم، ودعوهم إلى الثقة الكاملة في الله -تبارك وتعالى-، متمنين لهم موفور الصحة والعافية.

وثمن العلماء جهود إدارة المركز وطاقمه الطبي في توفير المتطلبات الطبية اللازمة، وتقديم العناية والرعاية للمرضى، واستيفائه لجميع عناصر النجاح.

في ختام الزيارة، أعرب الوفد عن خالص تمنياته بمزيد من النجاح للمركز، وأن يتولد منه نماذج مشرفة، معلنين دعمهم للمركز، مقدمين الشكر للأطباء على جهودهم المبذولة، وحسن رعايتهم للحالات الطبية من أبناء مصر، واكدوا أن أبناء مصر يستحقون كل مجهود وتعب، مشيدين بنجاح الفريق الطبي، وقدرة المركز على اجتذاب الخبرات الطبية من صناع النجاح الذين يقدمون العلم والمعرفة والخبرة.

من جانبهم عبر العاملون،بمركز الأورام -خلال الجولة- عن سعادتهم بزيارة الوفد، ودعمهم ، مؤكدين أن زيارتهم تشكل دعما كبيرا وثقة في قلوب الناس، وأن الله -تبارك وتعالى- قد اختصهم لتقديم الخطاب الديني الراقي، وأنهم من العلماء الذين اختصهم الله بالقبول والحب والمصداقية.

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