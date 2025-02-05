"مياه الفيوم" تنظم دورة تدريبية في مهارات السكرتارية والتحول الرقمي

نظّمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب بالفيوم دورة تدريبية بعنوان “مهارات السكرتارية والتحول الرقمي”، استهدفت العاملين بوظيفة كاتب ومدخل بيانات ضمن برنامج المسار الوظيفي، وذلك بتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

تهدف الدورة إلى تعزيز مهارات السكرتارية، بما يشمل أنواع الاتصال الفعّال، إدارة الوقت، إجراء الاتصالات الرأسية والأفقية بكفاءة، التعامل مع برنامج DMS، كتابة المراسلات والمذكرات والتقارير، حفظ وأرشفة الملفات، وإدارة الاجتماعات. كما ركّزت الدورة على التحول الرقمي في بيئة العمل، من خلال تأهيل الموظفين لاستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة، واتمام العمليات الإدارية، وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع البرمجيات المتقدمة لإدارة البيانات والمراسلات، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار حرص الشركة على تطوير كوادرها من خلال تدريب الموظفين على أحدث التقنيات والأساليب، مما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتقليل الوقت المستغرق في تنفيذ المهام، وتعزيز الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على أداء الشركة ككل.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود الغندقلي، مدير عام التدريب، أن الدورة التدريبية استمرت ثلاثة أيام متواصلة بمركز التدريب في محطة مياه العزب الجديدة، ونفّذها محمد محمود صالح، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الشركة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل وفق أحدث النظم التكنولوجية.

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