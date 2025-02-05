وزير الشباب يستقبل السباحة راندا المهدي تقديرًا لإنجازاتها الدولية

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البطلة المصرية راندا المهدي، وذلك تقديرًا لإنجازاتها المتميزة في رياضة السباحة في المياه المفتوحة، ونجاحها في تحقيق أرقام قياسية رفعت اسم مصر عاليًا على الساحة الدولية.

خلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بإصرار راندا على تحقيق أهدافها وتفوقها في بطولة Iron Man العالمية ، حيث تمكنت من اجتياز بحيرة آنسي بفرنسا بسباق يمتد لمسافة 14 كيلومترًا وسط ظروف جوية وبحرية صعبة، بالإضافة إلى إنجازها الكبير بعبور المانش، والذي يعكس عزيمتها القوية وإصرارها على تحدي الصعاب.

وأكد صبحي خلال التكريم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب، خاصة الرياضات الفردية التي تتطلب مهارات استثنائية وتحديات جسدية كبيرة. وأشار إلى أن راندا المهدي تعد نموذجًا مشرفًا للرياضة النسائية المصرية، وتعكس روح الإرادة والتحدي، وهو ما يتماشى مع رؤية الوزارة في دعم أبطال مصر وتحفيز الشباب على تحقيق الإنجازات الرياضية الدولية.

في ختام اللقاء، قدم الوزير درع الوزارة تكريمًا للبطلة المصرية راندا المهدي، متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق في مسيرتها الرياضية القادمة.